Sword Group | Résultats du 4ème trimestre 2022

Performance supérieure au budget

Croissance Organique : + 29,5 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 13,2 %

(1) + 26,4 % à taux de change constant



Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2022 se monte à 72,3 M€ en termes consolidés.

Sur le trimestre, la marge d’EBITDA est de 13,2 %, soit supérieure à notre rentabilité cible de 12 %. La rentabilité 2021 de 15 % bénéficiait de la partie Software (Sword GRC), celle de la partie Services était de 12,3 %.

La croissance organique du trimestre est quant à elle de + 29,5 % et de + 26,4 % à taux de change constant.

L’intégralité de nos entités ont surperformé et nous profitons du positionnement sur des marchés en croissance, pour lesquels l’investissement dans le digital est crucial.



A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 700+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.



Agenda

09/03/23

Réunion de présentation des Résultats Annuels 2022 - Paris - 10 h | Inscription sur le site web (investisseurs - Actualités Financières)



