Sword Group | Résultats du 3ème trimestre 2023

Chiffre d’Affaires consolidé : 70,6 Millions d'Euros

Croissance Organique : + 16,0 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,1 %

(1) à périmètre et à taux de change constants



PRINCIPAUX CHIFFRES

Pour le 3ème trimestre 2023, le chiffre d’affaires consolidé est de 70,6 Millions d'Euros et la rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) est de 12,1 % soit 8,5 Millions d'Euros.

Au 30 septembre, le chiffre d’affaires consolidé est de 216,7 Millions d'Euros avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 12,1 % soit 26,3 Millions d'Euros. Le chiffre d’affaires sans AAA est de 210,2 Millions d'Euros et la rentabilité est de 12,4 %.



ANALYSE

La performance du trimestre est supérieure au budget, ce trimestre étant la parfaite continuité des précédents, aux aléas de congés payés près.



PERSPECTIVES

Le chiffre d’affaires de l’année 2023 hors AAA, sera supérieur à l’objectif annuel de 280 Millions d'Euros, soit plus proche de 282 Millions.

Avec cette hypothèse la croissance organique de l’année sera supérieure à 18 % et donc significativement supérieure au budget.

Comme déjà présenté lors de notre dernière réunion, le Business Plan établi pour les 3 prochaines années prévoit une croissance organique située entre 13 et 15 %.



A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 900+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



