Sword Group - Résultats du 2ème trimestre 2022 | Croissance Organique (1) + 26,1 % (1) à périmètre et taux de change constants

Surperformance confirmée au 2ème trimestre 2022

Croissance Organique (1) + 26,1 %(1) à périmètre et taux de change constants



PRINCIPAUX CHIFFRES

Pour le 2ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé est de 68,4 M€ et la rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) est de 12,7 % soit 8,7 M€.

Pour le 1er semestre, le chiffre d’affaires consolidé est de 132,0 M€ avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 13,0 % soit 17,2 M€.

Ces principaux chiffres prennent en compte quatre mois de Ping Network Solutions, société acquise en mars 2022 et quatre mois de Sword GRC, société vendue en avril 2022.



ANALYSES

Il apparait que les rentabilités demeurent constantes et soutenues, et ce tout en conservant un taux de croissance exceptionnel.



PERSPECTIVES 2022

Pour l’année 2022, les perspectives de croissance conduisent le Groupe à réévaluer ses objectifs comme suit :Chiffre d’affaires 2022 consolidé : 250 M€



AGENDA

Pour assister à la réunion de présentation des résultats semestriels qui aura lieu le 7 septembre à 10 heures à Paris 👉 Inscription via le site web ou par email relationsfinancieres@sword-group.lu



