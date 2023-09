Sword Group : Nouveau Partenariat exclusif signé

En tant que partenaire informatique mondial exclusif de l’AMA, Sword fournira un financement direct annuel, sous forme de parrainage, sur une période de cinq ans. En retour, l’AMA déléguera à Sword une partie de ses activités informatiques, notamment le développement du système de gestion administrative antidopage (ADAMS), des opérations et des applications mobiles de l’Agence [Athlete Central et Doping Control Officer (DCO Central)].



Pour plus d’informations, lire le communiqué de presse de l’AMA ici : https://www.sword-group.com/fr/actualites-financieres/



A propos de Sword Group



