Sword Group - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 avril 2023

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires de Sword Group SE se tiendra le 28 avril 2023 à 11 heures.



L’avis de convocation comportant l’ordre du jour a été publié au RESA (Recueil électronique des sociétés et associations) et au Luxemburger Wort en date du 28 mars 2023.



Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.



Les documents et informations qui doivent être communiqués à l’Assemblée Générale, ainsi que le formulaire unique de participation, de vote par correspondance et de procuration (le « Formulaire Unique »), sont disponibles sur le site internet de la Société et au siège social pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la présente convocation et s’achevant le lendemain du jour de l’Assemblée Générale.



Chaque actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement copie des documents dans les conditions légales applicables.



Les actionnaires enregistrés, doivent envoyer à la Société le Formulaire Unique dûment complété, daté et signé, avec le cas échéant, le certificat d’enregistrement, qui doit les recevoir au plus tard, par courriel (à relationsfinancieres@sword-group.lu), le 24 avril 2023.



Dividende | 1,7 € brut par action Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale Annuelle

Ex-date : 2 mai 2023 - Paiement : 4 mai 2023