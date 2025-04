Sword Group | Investissement dans la Cybersécurité et l'Intelligence Artificielle

Le Groupe réalise une opération stratégique en Écosse avec l’acquisition d’iDelta, une entreprise experte en cybersécurité et en analyse des données permettant de mieux surveiller et piloter les systèmes informatiques.



iDelta est une micro-entreprise basée à Édimbourg, spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en data et intelligence artificielle, la cybersécurité (supervision et automatisation), la surveillance d’infrastructures, l’observabilité des applications et le monitoring des performances, l’analyse de la fraude, ainsi que la supervision des services Open Banking.



La société sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er avril 2025.



Calendrier



24/04/25

Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2025



28/04/25

Assemblée Générale Annuelle



24/07/25

Chiffre d’Affaires 2ème trimestre 2025



A propos de Sword Group



Sword, c’est 3 200+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Sword optimise vos processus et valorise vos données.