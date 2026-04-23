Sword Group dévoile un bon premier trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:51
Sword Group a démarré l'exercice avec un chiffre d'affaires consolidé de 90,7 millions d'euros. La croissance organique s'établit à 11,7% (à périmètre et taux de change constants), une performance qui dépasse de 0,9 point les prévisions de la direction.
Côté rentabilité, l'entreprise maintient sa discipline avec une marge d'EBITDA de 12%, soit un résultat de 10,9 MEUR.
Un carnet de commandes (backlog) prometteur
Les perspectives à court terme sont particulièrement encourageantes. Grâce à la solidité de son carnet de commandes, Sword anticipe déjà une accélération pour la seconde partie de l'année, avec une croissance organique attendue à plus de 12% sur le second semestre.
Résilience face aux tensions géopolitiques
Interrogé sur l'impact de la situation internationale, le groupe se veut rassurant. Les tensions actuelles n'ont pas d'incidence notable sur l'activité globale. Seul un effet "très limité" est observé à Dubaï, une zone dont le poids reste marginal par rapport aux revenus générés dans le reste du Moyen-Orient.
Stratégie de croissance externe ciblée
Fidèle à son modèle, Sword Group réaffirme sa stratégie de fusions-acquisitions (M&A). Pas de méga-opération à l'horizon, mais des acquisitions ciblées et de petite taille. L'objectif reste clair : intégrer des savoir-faire à forte valeur ajoutée pour compléter son offre.
Objectifs 2026 confirmés
Fort de ce bon démarrage, Sword Group maintient sa feuille de route pour l'ensemble de l'année 2026 et vise une hausse de 12% à la fois pour sa croissance organique et pour sa marge d'Ebitda.
Valeurs associées
|33,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,44%
A lire aussi
-
Les actionnaires de Warner Bros Discovery (WBD) ont voté majoritairement en faveur du rachat du groupe de médias américain par son concurrent Paramount Skydance lors d'une assemblée générale extraordinaire jeudi, malgré un mouvement d'opposition axé sur l'emploi ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient jeudi, alors que le bras de fer autour du détroit d'Ormuz entre l'Iran et les Etats-Unis se poursuit malgré la trêve : . Trump ordonne de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans ... Lire la suite
-
Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 165,8 MEUR au 1er trimestre 2026, contre 166,3 MEUR au 1er trimestre 2025. Le chiffre d'affaires est relativement stable au global, la croissance organique de 2,2% ayant été compensée par un impact négatif ... Lire la suite
-
Informatique à distance: Microsoft face à une action collective à 1,7 milliard de livres au Royaume-Uni
Microsoft est visé par une action collective à 1,7 milliard de livres (2 milliards d'euros) au Royaume-Uni, ont annoncé jeudi les plaignants, qui accusent le géant américain d'avoir abusé de sa position dominante pour surfacturer des entreprises. La procédure est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer