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Sword Group dévoile un bon premier trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:51

Le spécialiste des services informatiques et logiciels a publié des indicateurs solides pour le premier trimestre 2026. Porté par une dynamique organique vigoureuse, le groupe confirme ses ambitions annuelles malgré un contexte international tendu.

Sword Group a démarré l'exercice avec un chiffre d'affaires consolidé de 90,7 millions d'euros. La croissance organique s'établit à 11,7% (à périmètre et taux de change constants), une performance qui dépasse de 0,9 point les prévisions de la direction.

Côté rentabilité, l'entreprise maintient sa discipline avec une marge d'EBITDA de 12%, soit un résultat de 10,9 MEUR.

Un carnet de commandes (backlog) prometteur

Les perspectives à court terme sont particulièrement encourageantes. Grâce à la solidité de son carnet de commandes, Sword anticipe déjà une accélération pour la seconde partie de l'année, avec une croissance organique attendue à plus de 12% sur le second semestre.

Résilience face aux tensions géopolitiques

Interrogé sur l'impact de la situation internationale, le groupe se veut rassurant. Les tensions actuelles n'ont pas d'incidence notable sur l'activité globale. Seul un effet "très limité" est observé à Dubaï, une zone dont le poids reste marginal par rapport aux revenus générés dans le reste du Moyen-Orient.

Stratégie de croissance externe ciblée

Fidèle à son modèle, Sword Group réaffirme sa stratégie de fusions-acquisitions (M&A). Pas de méga-opération à l'horizon, mais des acquisitions ciblées et de petite taille. L'objectif reste clair : intégrer des savoir-faire à forte valeur ajoutée pour compléter son offre.

Objectifs 2026 confirmés

Fort de ce bon démarrage, Sword Group maintient sa feuille de route pour l'ensemble de l'année 2026 et vise une hausse de 12% à la fois pour sa croissance organique et pour sa marge d'Ebitda.

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