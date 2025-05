Sword Group | Déclaration de Franchissement de Seuil

Par courrier reçu le 13 mai 2025, la société par actions simplifiée Indépendance AM (20 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris), agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 8 mai 2025, les seuils de 5 % du capital et des droits de vote de la société Sword Group et détenir, pour le compte desdits fonds, 512 929 actions Sword Group représentant autant de droits de vote, soit 5,37 % du capital et des droits de vote de cette société (1).



Ce franchissement de seuils résulte d’une acquisition d’actions Sword Group sur le marché.



(1) Sur la base d’un capital composé de 9 544 965 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général.



Agenda

24/07/25

Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2025



10/09/25

Réunion Financière du 1er Semestre 2025 | 10H



A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.



