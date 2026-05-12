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Sword Group : Acquisition au Royaume-Uni - Nouvelle acquisition stratégique en Écosse Des compétences complémentaires en « Solutions muti-cloud hybrides »
information fournie par GlobeNewswire 12/05/2026 à 08:00

Sword Group poursuit sa stratégie de développement international avec l’acquisition de CirrusHQ, spécialiste reconnu du cloud AWS, basé à Édimbourg.
CirrusHQ, basée à Édimbourg, accompagne ses clients dans la définition et la mise en oeuvre de stratégies cloud en tant que partenaire certifié « AWS Premier Consulting Partner », l’un des plus hauts niveaux de certification d’Amazon Web Services.
CirrusHQ propose des services d’infrastructures cloud, de transformation et de migration pour des systèmes d’information à l’échelle des grandes organisations, garantissant conformité réglementaire, haute performance et résilience pour un large éventail de secteurs.
CirrusHQ contribuera significativement au renforcement des expertises multi-cloud et hybrides de Sword dans l’ensemble de ses marchés, avec une présence particulièrement forte dans les secteurs de l’éducation et du secteur public.
Cette acquisition représente un chiffre d’affaires annuel d’environ 6,0 M£, avec une marge EBIT supérieure à 12 %.
Une croissance organique de 20 % par an est anticipée pour CirrusHQ une fois intégrée au sein de Sword.
La société sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er mai 2026.
« Nous sommes ravis d’accueillir CirrusHQ au sein de Sword. Leur expertise pointue et leur capacité à innover rapidement constituent un atout majeur pour accompagner notre développement dans un environnement en constante évolution, porté par les technologies digitales et l’intelligence artificielle », déclare Kevin Moreton, CEO de Sword UK.

A propos de Sword Group
Sword, c’est 3 600+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.
Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.
Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Agenda
23/07/26
Publication du chiffre d’affaires du 2ème Trimestre 2026

10/09/26
Réunion SFAF | Résultats du 1er semestre 2026 à Lyon & en visioconférence

Contact : relationsfinancieres@sword-group.lu

Pièce jointe


© GlobeNewswire

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