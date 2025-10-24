Swiss Life Asset Managers : Tim Alexander nommé head of marketing & corporate communications de

(AOF) - Tim Alexander prendra la direction du nouveau département européen marketing & corporate communications de Swiss Life Asset Managers à compter du 17 novembre 2025. À ce poste, il mettra à profit son expérience en conduite du changement au sein des équipes et modernisera les fonctions marketing et communication afin d'accompagner le développement du groupe. Dans ses nouvelles fonctions, Tim Alexander reportera directement à Per Erikson, CIO de Swiss Life. En tant que directeur exécutif, il rejoindra également le comité exécutif élargi de Swiss Life Asset Managers.

Jusqu'à présent, Tim Alexander a occupé le poste de head of global brand & marketing chez Deutsche Bank, où il a développé le service de gestion de la relation clients. Auparavant, il a occupé différents postes de direction, notamment celui de head of marketing & communications chez Swisscom et celui de vice president brand management chez Telefonica (O2) Germany.