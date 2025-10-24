 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 198,46
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Swiss Life Asset Managers : Tim Alexander nommé head of marketing & corporate communications de
information fournie par AOF 24/10/2025 à 15:09

(AOF) - Tim Alexander prendra la direction du nouveau département européen marketing & corporate communications de Swiss Life Asset Managers à compter du 17 novembre 2025. À ce poste, il mettra à profit son expérience en conduite du changement au sein des équipes et modernisera les fonctions marketing et communication afin d'accompagner le développement du groupe. Dans ses nouvelles fonctions, Tim Alexander reportera directement à Per Erikson, CIO de Swiss Life. En tant que directeur exécutif, il rejoindra également le comité exécutif élargi de Swiss Life Asset Managers.

Jusqu'à présent, Tim Alexander a occupé le poste de head of global brand & marketing chez Deutsche Bank, où il a développé le service de gestion de la relation clients. Auparavant, il a occupé différents postes de direction, notamment celui de head of marketing & communications chez Swisscom et celui de vice president brand management chez Telefonica (O2) Germany.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank