Swiss Life Asset Managers France intègre la Fondation « Finance for Biodiversity »

(AOF) - A l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité, Swiss Life Asset Managers France rejoint les 140 institutions financières signataires de l’engagement de la Fondation « Finance for Biodiversity » (FfB) et devient membre de la Fondation. En signant l'engagement de la Fondation, Swiss Life Asset Managers France réaffirme son engagement en faveur de la biodiversité. La Fondation FfB est la principale organisation mondiale d'investisseurs qui mène des actions en faveur de la biodiversité.

Swiss Life Asset Managers France a intégré depuis hier deux groupes de travail: un premier sur l'évaluation de l'impact des entreprises ; un second sur l'impact positif des acteurs financiers. L'objectif pour Swiss Life Asset Managers France est de contribuer activement à ces ateliers afin de partager et d'acquérir des connaissances en matière de biodiversité tout en continuant de développer son expertise sur le sujet au travers de ses trois fonds à impact, dont l'un est entièrement dédié à la biodiversité : Swiss Life Funds (Lux) Equity Environment & Biodiversité Impact.

Ce fonds sélectionne des entreprises dont les produits et services (prévention et contrôle de la pollution, traitement de l'eau, agriculture durable...) contribuent à préserver les écosystème terrestres et marins ainsi que la biodiversité.