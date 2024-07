Swiss Life Asset Managers élargit son offre actifs non cotés

(AOF) - Swiss Life Asset Managers élargit son offre actifs non cotés en lançant son quatrième fonds core/core+ international " Swiss Life Funds Global Infrastructure Opportunities IV SCSp, SICAV-RAIF " (GIO IV). Le fonds, de type fermé, est accessible aux investisseurs qualifiés ou professionnels et vise une taille cible de 2,5 milliards d’euros, avec un premier closing prévu au premier trimestre 2025.

GIO IV suivra la stratégie de ses fonds prédécesseurs consistant à réaliser des investissements directs à long terme dans des infrastructures du marché intermédiaire. L'objectif du fonds est de générer des rendements et des dividendes attrayants pour investisseurs qualifiés ou professionnels en investissant dans des sociétés à forte intensité d'actifs dans des secteurs d'avenir tels que les transports, les énergies renouvelables, les services aux collectivités et les infrastructures numériques. Ces sociétés seront sélectionnées pour leurs cash-flows solides, leur volatilité limitée et leur potentiel chiffré de croissance.

" Les infrastructures core/core+ constituent et demeurent l'épine dorsale de notre société. Dans un monde en constante évolution, notre approche d'investissement flexible sur le marché intermédiaire nous permet de naviguer efficacement entre secteurs et géographies, de déployer efficacement les capitaux et de générer les rendements attendus ", commente Gabriele Damiani, Head Core Infrastructure chez Swiss Life Asset Managers.