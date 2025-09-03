 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 717,09
+0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Swiss Life améliore un peu son profit d'exploitation semestriel
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 09:37

(Zonebourse.com) - Swiss Life publie au titre de son premier semestre 2025 un bénéfice net en repli de près de 5% à 602 millions de francs suisses, principalement en raison de charges fiscales accrues, mais un profit d'exploitation de 903 MCHF, en hausse de 3% en monnaie locale.

Toujours en monnaie locale, les primes de l'assureur helvétique ont augmenté de 5% à 12,1 MdsCHF, tous ses segments d'assurance ayant enregistré une croissance, et ses revenus de commissions totaux se sont accrues de 2% à 1,27 MdCHF.

'De plus, nous avons considérablement augmenté les afflux nets de nouveaux actifs dans notre activité de gestion d'actifs pour compte de tiers et notre solvabilité reste solide', met en avant son CEO Matthias Aellig, qui voit ainsi un démarrage réussi du programme 'Swiss Life 2027'.

D'ici 2027, Swiss Life vise notamment à augmenter son résultat de commissions à plus de 1 MdCHF et atteindre un rendement des capitaux propres de l'ordre de 17 à 19%, à comparer à respectivement 392 MCHF et 17,6% au premier semestre 2025.

Il estime son ratio SST à environ 205% au 30 juin 2025, contre 201% à fin 2024 et une fourchette d'ambition stratégique de 140-190%. Le programme de rachat d'actions en cours, d'un montant de 750 MCHF, se déroule comme prévu et se poursuivra jusqu'à fin mai 2026.

Valeurs associées

SWISS LIFE HLDG
837,200 CHF Swiss EBS Stocks -0,99%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank