Swiss Life améliore un peu son profit d'exploitation semestriel information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 09:37









(Zonebourse.com) - Swiss Life publie au titre de son premier semestre 2025 un bénéfice net en repli de près de 5% à 602 millions de francs suisses, principalement en raison de charges fiscales accrues, mais un profit d'exploitation de 903 MCHF, en hausse de 3% en monnaie locale.



Toujours en monnaie locale, les primes de l'assureur helvétique ont augmenté de 5% à 12,1 MdsCHF, tous ses segments d'assurance ayant enregistré une croissance, et ses revenus de commissions totaux se sont accrues de 2% à 1,27 MdCHF.



'De plus, nous avons considérablement augmenté les afflux nets de nouveaux actifs dans notre activité de gestion d'actifs pour compte de tiers et notre solvabilité reste solide', met en avant son CEO Matthias Aellig, qui voit ainsi un démarrage réussi du programme 'Swiss Life 2027'.



D'ici 2027, Swiss Life vise notamment à augmenter son résultat de commissions à plus de 1 MdCHF et atteindre un rendement des capitaux propres de l'ordre de 17 à 19%, à comparer à respectivement 392 MCHF et 17,6% au premier semestre 2025.



Il estime son ratio SST à environ 205% au 30 juin 2025, contre 201% à fin 2024 et une fourchette d'ambition stratégique de 140-190%. Le programme de rachat d'actions en cours, d'un montant de 750 MCHF, se déroule comme prévu et se poursuivra jusqu'à fin mai 2026.





