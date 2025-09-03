Swiss Life améliore un peu son profit d'exploitation semestriel
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 09:37
Toujours en monnaie locale, les primes de l'assureur helvétique ont augmenté de 5% à 12,1 MdsCHF, tous ses segments d'assurance ayant enregistré une croissance, et ses revenus de commissions totaux se sont accrues de 2% à 1,27 MdCHF.
'De plus, nous avons considérablement augmenté les afflux nets de nouveaux actifs dans notre activité de gestion d'actifs pour compte de tiers et notre solvabilité reste solide', met en avant son CEO Matthias Aellig, qui voit ainsi un démarrage réussi du programme 'Swiss Life 2027'.
D'ici 2027, Swiss Life vise notamment à augmenter son résultat de commissions à plus de 1 MdCHF et atteindre un rendement des capitaux propres de l'ordre de 17 à 19%, à comparer à respectivement 392 MCHF et 17,6% au premier semestre 2025.
Il estime son ratio SST à environ 205% au 30 juin 2025, contre 201% à fin 2024 et une fourchette d'ambition stratégique de 140-190%. Le programme de rachat d'actions en cours, d'un montant de 750 MCHF, se déroule comme prévu et se poursuivra jusqu'à fin mai 2026.
Valeurs associées
|837,200 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,99%
A lire aussi
-
Visites d'usines ou cérémonie d'hommage aux soldats: Ju Ae, la discrète fille de Kim Jong Un pressentie pour sa succession, accompagne son père dans tous ses déplacements, y compris à Pékin où il assistait mercredi à un défilé militaire. L'AFP dresse le portrait ... Lire la suite
-
Régulation des géants du numérique : plusieurs dossiers antimonopoles menacent les géants de la tech aux États-Unis
Google, Meta, Amazon et Apple sont tous visés par des procédures qui visent à briser les monopoles qu'ils ont mis en place dans leur secteur. Alors que Donald Trump mène a charge contre l'Union européenne et sa régulation des services numériques, les géants de ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris tente un rebond mercredi, dans un marché toutefois freiné par la hausse des taux d'emprunt souverain, en raison de l'incertitude politique et budgétaire de la France. L'indice vedette CAC 40 prenait 0,45% vers 09H55, soit 34,35 points à 7.688,60 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer