Swiss Life AM va développer un portefeuille d'actifs immobiliers avec la Banque des Territoires

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France s’associe à la Banque des Territoires (CDC) pour développer un portefeuille alternatif dédié à l’habitat pour personnes âgées pour le compte de l’Ircantec. Les deux entités ont créé la SCI Villiers Cohésion des Territoires (dont la gestion est assurée par la Caisse de Dépôts). Elle répond à un enjeu important de pouvoir loger les personnes âgées, en perte d'autonomie ou encore les personnes hospitalisées et leurs accompagnants. Elle vise aussi à installer une offre d'hébergement de qualité, à taille humaine aussi bien en ville qu'en zones rurales.

Swiss Life Asset Managers France a engagé une vraie réflexion sur le thème de la santé et sur l'évolution des structures adaptées aux différentes pathologies ainsi qu'au vieillissement de la population.

Ainsi, Swiss Life Asset Managers France, l'Ircantec et la Banque des Territoires souhaitent développer un portefeuille de 100 à 150 millions d'euros d'actifs immobiliers d'ici trois à cinq ans dédiés à l'habitat pour personnes âgées, suivant un modèle alternatif et innovant par rapport aux RSS standards.

Le portefeuille s'inscrit dans une démarche ESG au service du confort et du bien-être des usagers et compatible avec l'Accord de Paris et un scénario " 1,5°C " de réchauffement de la planète.