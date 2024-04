Swiss Life AM : "les chiffres de l'emploi américain envoient des signaux contradictoires"

(AOF) - Au premier trimestre, la consommation des ménages américains a pesé sur la dynamique, comme prévu. Les ventes au détail ont été timides en janvier et février, et le PMI des services a enregistré un repli en mars. "Nous estimons qu'il s'agit là d'une normalisation de la croissance de la consommation, depuis un niveau qui n'était pas tenable. En revanche, la détente côté conditions de financement a un impact positif sur le secteur immobilier", explique Swiss Life AM.

D'après l'enquête NAHB, le moral s'est nettement amélioré et le marché des transactions pour les maisons individuelles a repris de la vitesse depuis le début de l'année. Jusqu'ici, tout est clair.

"Mais les chiffres du marché du travail envoient des signaux contradictoires. La croissance de l'emploi, basée sur une enquête auprès des entreprises ("establishment survey"), a largement dépassé les attentes en janvier et février, et les demandes d'indemnisation chômage n'ont absolument rien d'alarmant. Sur la même période, l'enquête auprès des ménages ("household survey") affiche quant à elle un repli de l'emploi et un taux de chômage en hausse", fait remarquer Swiss Life AM.

"Généralement, nous sommes plus attentifs à la première enquête, car l'échantillon est plus important, mais cela explique difficilement la divergence record actuelle. La forte immigration illégale est une explication possible : elle se reflète dans la croissance de l'emploi, mais certaines voix indiquent qu'elle n'est pas suffisamment traduite dans la "household survey", conclut le gestionnaire d'actifs.