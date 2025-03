Swen Capital Partners : Vanessa Domingos nommée directrice des opérations

(AOF) - Swen Capital Partners, groupe spécialisé dans l'investissement responsable en non coté, a nommé Vanessa Domingos au poste de directrice des opérations. Membre du comité exécutif depuis 2016, elle jouera un rôle central dans la structuration des fonds et la supervision des fonctions stratégiques du middle/back office, du reporting et de la gestion des données, ainsi que des volets risques, juridiques et fiscaux. Elle succède à Hervé Aubert, directeur général adjoint, qui se consacrera pleinement à ses fonctions de directeur financier et de supervisation de la transformation digitale.

"Sous la responsabilité de Jérôme Delmas, directeur général, Vanessa Domingos aura notamment pour mission de poursuivre et d'accélérer la démarche d'amélioration d'efficacité et d'efficience opérationnelle de l'entreprise, en ligne avec le déploiement de son plan stratégique, notamment pour accompagner son ambition d'expansion vers la gestion privée et son développement à l'international", indique Swen Capital Partners dans un communiqué.

Diplômée d'un master en droit de la faculté de Toulouse, Vanessa Domingos a rejoint Swen Capital Partners en 2014 en tant que responsable de la conformité et du contrôle interne, contribuant activement à la filialisation des activités de capital-investissement d'OFI Invest et Arkéa AM. En 2016, elle est promue directrice de la conformité et du contrôle interne.