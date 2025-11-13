Sweetgreen s'envole de 10 % après que son directeur général a acheté pour près de 1 million de dollars d'actions

13 novembre - ** Les actions de la chaîne de salades Sweetgreen SG.N ont augmenté de 10 % à 5,91 $ jeudi après que le directeur général a acheté pour environ 1 million de dollars d'actions ** Selon un dépôt réglementaire , le directeur général Jonathan Neman a déclaré avoir acheté le mercredi 179 800 actions au prix moyen de 5,56 $ ** Le chef de la conception, Nicholas Jammet, a également acheté mercredi des actions pour une valeur d'environ 100 000 dollars, selon une déclaration ** Les actions de la SG ont chuté de 7,5 % pour clôturer à 5,78 $ vendredi dernier après que les résultats du troisième trimestre de la société aient manqué les attentes de Wall Street, alors qu'elle est aux prises avec une faible fréquentation de ses restaurants

** Même avec le gain de la séance, l'action est en baisse de plus de 80% depuis le début de l'année. Elle a atteint son plus bas niveau intrajournalier de 5,14 $ mardi

** Neman, Jammet et Nathaniel Ru ont fondé Sweetgreen en 2007 alors qu'ils étaient étudiants à l'université de Georgetown. La société a été introduite en bourse en 2021 au prix de 28 dollars