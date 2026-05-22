Sweetgreen s'envole après que JP Morgan a revu son opinion à la hausse et relevé son objectif de cours à son plus haut niveau du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Le titre de la chaîne de restaurants Sweetgreen ( SG.N ) s'envole de 9,5% à 9,84 $, son plus haut niveau depuis plus de neuf mois, après que JP Morgan a relevé sa recommandation de « neutre » à « surpondérer », estimant que la transformation de la marque s'accélère

** La société de courtage relève son objectif de cours de 5 $ à 13 $, le plus élevé de Wall Street selon LSEG, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 45% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Après une réunion “encourageante” avec la direction, JPM souligne dans une note que SG a adopté de manière plus agressive de nouveaux produits “que les gens ont réellement envie de manger”, comme les wraps

** La transformation de la marque SG s'accélère, avec une visibilité “à moindre risque” sur le point d'inflexion des flux de trésorerie disponibles, selon JPM

** Les analystes estiment que SG peut préserver l'intégrité de ses ingrédients tout en nationalisant davantage sa chaîne d'approvisionnement et ses opérations en magasin

** Grâce à cette progression, l'action SG affiche une hausse de 41% depuis le début du mois, ce qui porte sa hausse à 44% depuis le début de l'année

** Sur les 16 courtiers couvrant SG, les recommandations se répartissent comme suit: 4 “achat fort” ou “achat”, 11 “conserver” et 1 “vendre”; objectif de cours médian: 7 $