Swatch: le titre recule après une dégradation de RBC

(CercleFinance.com) - L'action Swatch compte jeudi parmi les plus fortes baisses de l'indice SMIM des moyennes valorisations de la Bourse de Zurich, pénalisée par un abaissement de recommandation de RBC.



Les analystes de la banque canadienne ont annoncé ce matin avoir dégradé leur conseil sur le titre de l'horloger à 'sous-performance' contre 'performance en ligne' auparavant, avec un objectif de cours ramené de 150 à 140 francs suisses.



Dans une note de recherche, RBC explique redouter que l'essor des montres connectées pénalise les marques d'entrée de gamme du groupe (Swatch, Tissot, Certina) qui représentent 80% de ses volumes de ventes et 20% du chiffre d'affaires.



S'il se dit plus 'constructif' dans une optique de long terme sur les marques haut de gamme de son portefeuille (Breguet, Blancpain et Omega), l'établissement canadien estime que les prévisions du consensus sont aujourd'hui trop optimistes.



Peu avant 16h30, le titre perdait 2,5%, se rapprochant de nouveau de ses creux de près de 16 ans atteints à l'automne dernier.





