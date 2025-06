Swatch: dans le rouge avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - Swatch Group perd 1% à Zurich sur fond de propos d'Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 144 à 125 francs suisses, dans le sillage d'un fort abaissement de ses prévisions de résultats.



'Swatch reste moins bien positionné que la moyenne au sein de notre univers de couverture avec une surexposition à la Chine et aux montres d'entrée et de moyen de gamme dont les perspectives de croissance ne nous paraissent pas solidement établies', prévient-il.





