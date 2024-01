SVB Financial envisage de céder ses activités dans le domaine des sociétés de capital-risque à ses créanciers

La société mère en faillite de la Silicon Valley Bank prévoit de céder à ses créanciers le reste de ses activités de capital-risque, tout en continuant à lutter contre la saisie de près de 2 milliards de dollars de liquidités par les autorités de régulation américaines, selon des documents judiciaires déposés mardi.

SVB Financial Group SIVBQ.PK a conclu un accord de restructuration avec ses principaux créanciers et bénéficie du soutien d'une coalition de banques et de fonds d'investissement qui détiennent collectivement plus de 2,3 milliards de dollars de dettes et d'actions privilégiées de SVB Financial, selon les documents déposés au tribunal des faillites de Manhattan.

La société a déposé son bilan en mars après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, qui est devenue la troisième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. SVB Financial a profité de sa faillite pour vendre des actifs, en se séparant en juin de , son unité de banque d'investissement, et en explorant les possibilités de vente de ses activités de capital-risque et d'investissement en crédit.

La coalition qui soutient l'opération, qui comprend MFN Partners, Pacific Investment Management Company, Bank of America Securities, JP Morgan Securities et King Street Capital, détient environ 48 % de la dette de premier rang de SVB Financial.

L'accord de restructuration sera intégré dans un plan de faillite officiel dans le courant du mois et devra être approuvé par un juge des faillites américain avant de devenir définitif.

SVB Capital, l'activité de capital-risque de la société, gère environ 10 milliards de dollars d'investissements pour le compte d'environ 750 investisseurs en commandite, tels que des pensions publiques, qui ont apporté des capitaux au fonds d'investissement, selon les documents du tribunal.

L'accord de restructuration prévoit également la création d'une nouvelle entité pour poursuivre le litige entre SVB Financial et la Federal Deposit Insurance C orp (FDIC) au sujet des liquidités saisies.

Lorsque la FDIC a repris la Silicon Valley Bank, elle a cherché à éviter une crise bancaire plus large en garantissant tous les dépôts de la banque, même ceux qui dépassent les 250 000 dollars garantis par la loi.

SVB Financial a déclaré que ses propres comptes auraient dû être inclus lorsque la FDIC a décidé de protéger "tous" les dépôts de la banque. La FDIC n'est pas d'accord et a déclaré que les liquidités de SVB Financial pourraient être saisies pour couvrir le coût du renflouement de la banque en faillite.