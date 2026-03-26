Susquehanna abaisse sa cible sur Alibaba, mais reste positif
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 16:20
"Alibaba a affiché un chiffre d'affaires et une rentabilité inférieurs aux attentes, car l'entreprise a augmenté ses investissements pour stimuler la croissance à long terme", rappelle le broker dans le résumé de sa note.
"La direction a souligné que ces investissements devraient se poursuivre dans les domaines stratégiques de croissance, notamment le Quick Commerce et ses offres IA et cloud, ce qui devrait continuer à faire pression sur la rentabilité", poursuit-il.
Susquehanna souligne cependant le point positif que constitue le cloud, porté par la progression de l'IA, et indique que la direction s'attend à ce que l'IA devienne un moteur clé de croissance dans les années à venir.
"Le positionnement solide d'Alibaba et ses opportunités sur les marchés chinois du e-commerce, du cloud et de l'IA, combinés à une valorisation peu exigeante, soutiennent notre vision positive à long terme", conclut-il.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 16:20:00.
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