Surgery Partners baisse en raison de perspectives de revenus inférieures pour l'ensemble de l'année
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de l'opérateur d'installations chirurgicales Surgery Partners SGRY.O chutent de 21,66% à 12,44$

** La société a déclaré tard lundi qu'elle s'attendait à des revenus pour l'année fiscale 26 dans la fourchette de 3,35 milliards de dollars à 3,45 milliards de dollars, en dessous de l'estimation des analystes de 3,53 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'élève à 12 cents par action, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes qui était de 30 cents par action

** "Nos résultats du quatrième trimestre reflètent une certaine pression sur les marges, qui a eu un impact sur notre performance annuelle", a déclaré le directeur financier Dave Doherty, ajoutant que les prévisions pour l'année entière reflètent une "approche mesurée pour naviguer dans l'environnement opérationnel à court terme"

** "Le déficit du quatrième trimestre est imputé à trois hôpitaux chirurgicaux qui connaissent tous une série de problèmes qui se sont accélérés au cours du trimestre" - analystes de Leerink Partners

** Les actions de SGRY ont baissé de plus de 27% en 2025

Valeurs associées

SURGERY PARTNERS
12,6000 USD NASDAQ -20,65%
