Surf Air Mobility Inc devrait afficher une perte de 1,09 $ par action

* Surf Air Mobility Inc SRFM.N SRFM.K devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Hawthorne en Californie devrait déclarer une baisse de 22,0% de ses revenus à 25,25 millions de dollars contre 32,37 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Surf Air Mobility Inc est une perte de 1,09 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Surf Air Mobility Inc est de 7,50 $, soit environ 46,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 3,99 $

