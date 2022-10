Superstitions 2/10 : vendredi 13, chance ou malchance ?

La paraskevidékatriaphobie : le nom donné à la peur du vendredi 13. (© Fotolia)

À son approche, les investisseurs n’ont aucune raison de s’émouvoir, bien au contraire.

Peur de la foule, des espaces clos, de l’avion, de l’obscurité, de la maladie, des araignées, voire des nains de jardin à brouette (!) : les phobies sont multiples et variées. Et la peur du vendredi 13 est l’une des plus partagées. Elle porte d’ailleurs un nom pour le moins difficile à prononcer et à mémoriser : la paraskevidékatriaphobie.

Cette superstition remonte aux origines de la chrétienté (avec la Cène, dernier repas de Jésus en compagnie de ses douze apôtres, dont Judas), même si dans l’Antiquité le chiffre 13 revêtait déjà une connotation négative par rapport au 12, symbole de perfection.

Gain moyen de 0,14%

Cela étant, le vendredi 13, qui apparaît au moins une fois l’an et au plus trois fois, est-il une date à éviter sur les marchés ? Pas vraiment. À la Bourse de Paris, sur une période de trente-quatre ans depuis la création de l’indice CAC 40 en 1988, on compte davantage de séances positives en ce jour fatidique (36, soit 62% de l’échantillon) que négatives (22), avec un gain moyen de 0,14%.

Et l’amplitude des variations n’est pas de nature à semer la panique. La plus forte baisse, relevée le 13 septembre 2002, se limite à 2,64%, et la plus forte hausse, le 13 mai 2022, à 2,52%.

Jour faste à Wall Street

Le constat est identique à la Bourse de New York. «Le vendredi 13 est un bon jour pour les actions», comme l’a observé Howard