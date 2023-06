Supermarchés Casino : le trio Niel-Pigasse-Zouari se met sur les rangs, avec plus d'un milliard d'euros

Le distributeur est entré fin mai en procédure de conciliation pour une période de quatre mois afin de renégocier son endettement.

Un nouveau belligérant s'est déclaré dans la bataille pour le groupe Casino : le trio d'hommes d'affaires Xavier Niel (Free), Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari a fait part mercredi 14 juin d'une "manifestation d'intérêt préliminaire" pour un "renforcement des fonds propres" du distributeur en difficulté allant jusqu'à 1,1 milliard d'euros.

Casino a publié un communiqué avant l'ouverture de la Bourse, au lendemain de la révélation par Challenges d'une offre déposée par ce trio confirmant cette information. À l'ouverture des marchés, son action a grimpé de 20% pour toucher les 8 euros , même s'il chute encore de 20% depuis le début de l'année. Très volatile depuis plusieurs semaines, l'action Casino s'échangeait vers 09h30 aux alentours de 7,61 euros, soit un bond 14,6%.

L'offre du fondateur de Free, du banquier d'affaires et de l'important franchisé du groupe Casino -ils ont cofondé ensemble le groupe Teract qui a un temps et infructueusement discuté d'un rapprochement avec Casino- serait composé d'une part de "200 à 300 millions" d'euros investis "directement par eux" , précise Casino dans un communiqué. Le reste de la somme serait "souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leur projet", dont les créanciers actuels de Casino qui "souhaiteraient réinvestir en capital", précise encore le communiqué du distributeur d'origine stéphanoise.

Cette proposition serait "assortie, dans la mesure du nécessaire, d'une adaptation de la dette existante de Casino", dit encore le distributeur. Il va "étudier" cette manifestation d'intérêt qui n'est, selon lui, pas "une offre ferme".

Face à Kretinsky

Cette offre fait concurrence à celle déposée il y a plusieurs semaines par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà actionnaire de 10% du capital de Casino. Celui qui est par ailleurs premier actionnaire du groupe Fnac Darty entend prendre le contrôle de Casino via une augmentation de capital de plus d'un milliard d'euros au total, dont 750 millions d'euros apportés par ses soins. Il a en outre proposé à certains créanciers de tirer un trait sur une partie de la dette de Casino en échange, soit de liquidités, soit d'actions, soit des deux. Et ce, à hauteur d'environ 40% des créances.

Grandes banques françaises et internationales, fonds d'investissement européens ou américains, acteurs institutionnels... Les créanciers de Casino vont jouer un rôle clé quant à l'avenir du groupe de distribution, qui emploie 200.000 personnes dans le monde dont un gros quart en France sous de nombreuses enseignes dont Monoprix, Franprix ou Pao de Acucar au Brésil.

Près de 10 milliards d'euros de dette

Le distributeur est entré fin mai en procédure de conciliation pour une période de quatre mois afin de renégocier son endettement qui s'élève à 6,4 milliards d'euros de dette nette pour Casino et 3 milliards environ pour sa maison mère Rallye.

Cette procédure amiable, qui laisse la direction aux manettes -contrairement à une situation de redressement judiciaire par exemple-, doit permettre de trouver un terrain d'entente avec les créanciers du groupe pour restructurer la dette de Casino, trop importante par rapport à son activité.

En parallèle, Casino a annoncé la cession de 119 supermarchés et hypermarchés à Intermarché , troisième acteur de la distribution en France (derrière E.Leclerc et Carrefour), ce qui suscite l'inquiétude des quelque 4.000 salariés concernés car au sein d'Intermarché, groupement d'indépendants, la politique sociale dépend de chaque patron de magasins.

Les élus du personnel ont lancé lundi une procédure dite de "droit d'alerte économique" pour avoir davantage d'informations sur la situation financière du groupe à la devanture verte.