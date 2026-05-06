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Super Micro mise sur la demande en serveurs IA pour présenter des prévisions optimistes ; son action s'envole
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 00:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 6-7 et 8) par Juby Babu

Super Micro Computer a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper son action de 18 % en séance prolongée.

Ces prévisions devraient rassurer les investisseurs après que le ministère américain de la Justice a inculpé en mars trois personnes liées à l'entreprise pour avoir aidé à faire passer en contrebande vers la Chine des puces d'IA d'une valeur de plusieurs milliards de dollars .

Super Micro prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 11 et 12,5 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 11,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend à un bénéfice par action ajusté compris entre 65 et 79 cents, supérieur aux prévisions de 55 cents.

Super Micro a été l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA, sa capacité à construire et à livrer rapidement des serveurs personnalisés et hautement performants en faisant un fournisseur de choix pour les opérateurs de centres de données et les start-ups spécialisées dans l'IA.

La demande a été forte pour sa suite logicielle plus large destinée aux centres de données et au cloud, a déclaré le directeur général Charles Liang lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Les sites de la société à Taïwan, en Malaisie et aux Pays-Bas sont tous en pleine expansion, a-t-il ajouté.

Les dépenses combinées en IA des géants de la Big Tech Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O devraient désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année.

AUCUN IMPACT

Les relations de Super Micro avec des fournisseurs tels que Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Intel INTC.O n'ont pas été affectées par ces accusations.

« Il n'y a eu aucun changement dans les allocations », a déclaré le directeur financier David Weigand lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Personne d'autre que les personnes nommées dans l'acte d'accusation n'était impliqué, a-t-il ajouté.

La société a lancé une enquête indépendante sur cette affaire.

Super Micro a enregistré un chiffre d'affaires de 10,24 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 31 mars, soit une hausse de plus de 122 % par rapport à la même période l'année dernière. Ce chiffre est toutefois inférieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 12,33 milliards de dollars.

Valeurs associées

ALPHABET-A
388,4300 USD NASDAQ +1,35%
AMAZON.COM
273,5500 USD NASDAQ +0,55%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
355,2600 USD NASDAQ +4,02%
INTEL
108,1500 USD NASDAQ +12,92%
META PLATFORMS
604,9600 USD NASDAQ -0,90%
MICROSOFT
411,3800 USD NASDAQ -0,54%
NVIDIA
196,5000 USD NASDAQ -1,00%
SUPER MICRO
27,8300 USD NASDAQ -0,32%
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