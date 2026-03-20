Super Micro met ses employés en congé après des accusations américaines de complot visant à détourner des technologies d'IA vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Super Micro Computer SMCI.O a déclaré jeudi qu'elle avait mis deux employés en congé administratif et licencié un sous-traitant après que le ministère américain de la Justice les a accusés d'avoir conspiré pour détourner illégalement des technologies américaines d'intelligence artificielle vers la Chine.

"Le comportement de ces personnes, allégué dans l'acte d'accusation, constitue une violation des politiques et des contrôles de conformité de l'entreprise, y compris des efforts visant à contourner les lois et réglementations applicables en matière de contrôle des exportations", a déclaré Super Micro, ajoutant que l'entreprise n'est pas citée comme défendeur dans l'acte d'accusation.