Super Micro manque ses prévisions trimestrielles en raison de retards de livraison

(Mise à jour des actions, ajout des commentaires du directeur général dans les paragraphes 3-4) par Juby Babu

Super Micro Computer a manqué les estimations de Wall Street pour son bénéfice et son chiffre d'affaires trimestriels mardi, touché par un changement dans les calendriers de livraison pour les grands contrats d'intelligence artificielle, ce qui a fait chuter les actions du fabricant de serveurs de plus de 8 % dans les échanges prolongés.

La société SMCI.O avait prévenu que des "mises à jour de conception" avaient repoussé au deuxième trimestre une partie du chiffre d'affaires attendu pour le premier trimestre.

Près de 1,5 milliard de dollars de revenus ont été transférés du trimestre de septembre au trimestre de décembre en raison de mises à niveau de configuration de dernière minute par un client à fort volume, a déclaré le directeur général Charles Liang lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats.

"Ces décalages sont en grande partie dus à la complexité de ces nouvelles unités de traitement graphique (GPU) racks, qui nécessitent une intégration, des tests et une validation complexes, ce qui rend leur approvisionnement et leur construction plus longs", a ajouté M. Liang.

Les investisseurs guettent les mises à jour sur la capacité de production et la disponibilité des composants, compte tenu des délais d'approvisionnement élevés pour les GPU et les modules de refroidissement, car la croissance de Super Micro continue de dépendre de la demande des centres de données, a déclaré Gadjo Sevilla, analyste principal pour la technologie et l'IA chez eMarketer.

La collaboration de Super Micro avec Nvidia NVDA.O lui permet d'être parmi les premiers à commercialiser des systèmes construits autour d'une nouvelle architecture de puce, ses systèmes entièrement intégrés dotés des derniers GPU du géant de l'IA étant essentiels à son succès.

La société a enregistré plus de 13 milliards de dollars de commandes pour la ligne de produits GB300 basée sur Nvidia Blackwell Ultra, a-t-elle déclaré mardi.

Super Micro a enregistré un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars au premier trimestre, manquant ainsi l'estimation moyenne des analystes qui était de 6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 35 cents par action a été inférieur aux estimations de 40 cents.

L'entreprise s'attend à ce que la demande reste soutenue jusqu'à la fin de l'exercice 2026, les plateformes GPU d'IA continuant à être le moteur de la croissance.

Super Micro prévoit un chiffre d'affaires de 10 à 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes (7,83 milliards de dollars).

Elle a également relevé ses prévisions de revenus annuels à 36 milliards de dollars, contre 33 milliards de dollars précédemment.