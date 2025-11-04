 Aller au contenu principal
Super Micro Computer prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 22:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Super Micro Computer SMCI.O a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mardi, signalant une demande robuste pour ses serveurs conçus pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle.

La société a prévu un chiffre d'affaires de 10,0 milliards de dollars à 11,0 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 7,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

SUPER MICRO
47,4000 USD NASDAQ -8,78%
