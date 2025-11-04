Super Micro Computer prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Super Micro Computer SMCI.O a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mardi, signalant une demande robuste pour ses serveurs conçus pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle.

La société a prévu un chiffre d'affaires de 10,0 milliards de dollars à 11,0 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 7,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.