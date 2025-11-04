Super Micro Computer chute après une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Super Micro Computer SMCI.O ont baissé d'environ 6% à 44,41$ ** La société annonce un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars pour le premier trimestre , inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Toutefois, SMCI prévoit des revenus supérieurs aux estimations pour le trimestre en cours, grâce à la forte demande pour ses serveurs utilisés dans les charges de travail de l'intelligence artificielle

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 66,5 % depuis le début de l'année