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Super Micro chute en Bourse après des accusations de contournement des règles d'exportation
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 13:48

Le fabricant de serveurs a vu son action plonger après l'inculpation de plusieurs personnes liées à l'entreprise, accusées d'avoir organisé des exportations illégales de technologies Nvidia vers la Chine.

L'action de Super Micro Computer a chuté d'environ 25% après l'annonce d'inculpations visant plusieurs individus liés à l'entreprise. Les procureurs fédéraux de New York accusent ces personnes d'avoir orchestré un système de contournement des restrictions américaines à l'exportation, permettant l'envoi vers la Chine de serveurs équipés de puces d'intelligence artificielle Nvidia. Ces équipements, soumis à des contrôles stricts pour des raisons de sécurité nationale, auraient été détournés pour plusieurs milliards de dollars.

Parmi les personnes inculpées figurent un cofondateur de l'entreprise et membre de son conseil d'administration, ainsi que des responsables commerciaux et un prestataire externe. Selon l'acte d'accusation, le dispositif reposait sur des sociétés intermédiaires en Asie du Sud-Est, la falsification de documents et l'utilisation de serveurs de façade pour dissimuler les véritables destinataires. Les autorités estiment que ces opérations ont généré environ 2,5 milliards de dollars de ventes depuis 2024.

Super Micro a indiqué ne pas être poursuivie à ce stade, tout en précisant avoir suspendu les employés concernés et mis fin à certaines collaborations. Cette affaire intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine sur les technologies liées à l'intelligence artificielle, les puces Nvidia étant au coeur des restrictions visant à limiter l'accès de Pékin aux capacités de calcul avancées.

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