Super Micro chute après l'inculpation par le ministère de la Justice de trois personnes dans une affaire de contrebande en Chine portant sur un montant de 2,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions de Super Micro SMCI.O ont chuté de plus de 20 % avant la mise sur le marché après que les procureurs américains ont inculpé trois personnes liées au fabricant de serveurs d'IA pour avoir fait passer en contrebande de la technologie d'IA américaine vers la Chine.

** Le ministère de la Justice allègue un système de 2,5 milliards de dollars dans lequel des serveurs ont été acheminés via Taïwan et l'Asie du Sud-Est, placés dans des boîtes non marquées et envoyés illégalement en Chine en dépit des restrictions à l'exportation.

** L'une des personnes inculpées a cofondé SMCI

** Le ministère de la Justice a inculpé Yih-Shyan Liaw, Ruei-Tsang Chang et Ting-Wei Sun dans un acte d'accusation dévoilé jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan.

** Super Micro déclare qu'elle n'est pas un défendeur, qu'elle a coopéré avec les enquêteurs et qu'elle a immédiatement mis Liaw et Chang en congé, tout en coupant les liens avec Sun.

** Les procureurs affirment que des serveurs d'une valeur de plus de 500 millions de dollars ont été détournés vers la Chine entre avril et mai 2025, qualifiant l'opération d'"effrontée".