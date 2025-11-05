 Aller au contenu principal
Super Micro chute après avoir manqué ses estimations trimestrielles en raison de retards de livraison de GPU
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 10:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du fabricant de puces d'intelligence artificielle Super Micro Computer SMCI.O chutent de 9,58 % à 42,86 $ avant le marché après avoir manqué les estimations de revenus et de bénéfices trimestriels en raison de retards de livraison des unités de traitement graphique (GPU) liés à des changements de conception

** La société affiche un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars pour le premier trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le directeur général cite la complexité des nouveaux racks GPU qui nécessitent "une intégration, des tests et une validation complexes"

** J.P. Morgan affirme que les leaders des serveurs d'IA sacrifient leurs marges pour remporter de gros contrats, ce qui limite l'augmentation des bénéfices

** SMCI augmente ses prévisions de revenus pour l'année fiscale à au moins 36 milliards de dollars, contre 33 milliards de dollars précédemment; prévoit des revenus de 10 à 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieurs aux prévisions de 7,83 milliards de dollars

** L'action a progressé de 55,81 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

