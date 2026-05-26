Sunshine Silver vise une valorisation de 2,32 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 2: Sunshine Silver est basée à Kellogg, dans l'Idaho, et non à Denver, dans le Colorado)

Sunshine Silver Mining & Refining Company vise une valorisation pouvant atteindre 2,32 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la société cherche à lever des fonds pour redémarrer une mine dans l'Idaho qui produisait de l'argent, de l'antimoine et d'autres minéraux.

La société, basée à Kellogg, dans l'Idaho, cherche à lever jusqu'à 330 millions de dollars en proposant 20 millions d'actions à un prix compris entre 13,50 et 16,50 dollars chacune, a-t-elle annoncé mardi.

Les sociétés minières nord-américaines se préparent à tester l'appétit des investisseurs pour de nouvelles introductions en bourse après que des métaux tels que l'argent ont connu une forte hausse de la demande plus tôt cette année. Parmi les opérations à l'étude figurent l'introduction en bourse potentielle ABX.TO par Barrick Mining de ses actifs aurifères nord-américains et l'introduction en bourse prévue de McEwen Copper, qui vise à lever environ 300 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour financer son projet de cuivre en Argentine.

Fondée en 2010, Sunshine Silver se concentre sur l'acquisition, le réaménagement et l'exploitation d'actifs de métaux précieux à travers l'Amérique du Nord.

La société s’efforce de redémarrer et d’agrandir une mine précédemment fermée dans la Silver Valley, en Idaho, l’une des plus grandes régions historiques de production d’argent aux États-Unis.

Parmi ses bailleurs de fonds figurent The Electrum Group et Ospraie Management. Selon le dossier de cotation, Electrum devrait conserver plus de 50 % des actions en circulation de Sunshine Silver à l'issue de l'introduction en bourse.

Sunshine Silver sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "SSMR".

Morgan Stanley, la Banque Scotia et BMO Capital Markets sont les co-chefs de file de l'opération.