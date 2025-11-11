SunPower progresse après la signature d'une lettre d'intention en vue de l'acquisition d'Ambia Solar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions du fournisseur de services solaires résidentiels SunPower SPWR.O augmentent de 3 % à 1,73 $

** La société signe une lettre d'intention non contraignante (LOI) pour 37,5 millions de dollars de capitaux propres afin d'acquérir la société Ambia Solar, basée dans l'Utah

** Nous attendons avec impatience les 83,6 millions de dollars de revenus supplémentaires d'Ambia, qui commenceront au premier trimestre de l'année 26", a déclaré T.J. Rodgers, directeur général de SPWR

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre ** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 2,5 % depuis le début de l'année