Sunny AM sort un fonds " recovery "

(NEWSManagers.com) -

Sunny Asset Management a lancé le fonds thématique Sunny Recovery. Ce FCP d' actions françaises est investi en sociétés ayant connu des difficultés spécifiques ou conjoncturelles, présentant un potentiel de revalorisation significatif.

Ce lancement est intervenu à la faveur de l' arrivée de Meir Benamran en tant que responsable de la gestion actions le 1er juin. Le rôle de cet ancien d' Aurel-BGC est de développer le pôle de gestion actions.

Depuis son arrivée, Meir Benamran a pris la co- gestion du fonds Sunny Managers - gestion petites et moyennes capitalisations françaises éligible au PEA et PEA-PME créé en 2010 - en collaboration avec Thomas Gineste qui participe à la gestion de ce véhicule depuis 2013.

D' autres fonds actions, dont la gestion sera fondée sur l' expertise développée par Meir Benamran, seront lancés.