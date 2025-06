Sunny AM dévoile un partenariat stratégique avec Quadrille Capital

(AOF) - Sunny Asset Management a annoncé le renforcement de sa " practice tech " avec une collaboration stratégique avec Quadrille Capital. Celle-ci comportant deux volets, avec d’une part la fusion de leur Fonds commun de placement (FCP) de valeurs technologiques cotées, respectivement Disruption Fund Alpha et SAM Cloud Revolution. La fusion des FCP sera effective au 1er juillet 2025, sous le nom de SAM Cloud Revolution. Ce fonds d’actions internationales sera géré par Louis de Montalembert et Jean-Edwin Rhea.

Les deux partenaires ont d'autre part dévoilé une collaboration stratégique, qui associe l'expertise growth private equity de Quadrille Capital au savoir-faire de Sunny AM en matière de marché côté et de distribution de produits d'épargne via des conseillers en gestion de patrimoine.

" La Tech est au centre des interrogations de nos partenaires. Ce partenariat ambitieux permet d'élargir sensiblement toute la chaine de création de valeur de la Tech, cotée et non-cotée, pour continuer d'offrir à nos clients des solutions d'investissement performantes, innovantes et différenciantes", a déclaré Christophe Tapia, directeur général et fondateur de Sunny AM.