Suez-Veolia pense pouvoir réaliser les prénotifications en novembre-PDG

PARIS, 3 novembre (Reuters) - Veolia VIE.PA pense pouvoir réaliser les prénotifications nécessaires à son projet d'OPA sur Suez SEVI.PA en novembre, a précisé mardi Antoine Frérot, PDG du groupe. Veolia s'était engagé un peu plus tôt à déposer une offre d'achat sur l'ensemble du capital de Suez qu'il ne détient pas encore dès que le conseil d'administration de son concurrent aura donné son aval à ce projet et aura désactivé le dispositif empêchant la cession de l'activité Eau en France. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.41% SUEZ Euronext Paris +0.48% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.63%