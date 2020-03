Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez suspend ses objectifs 2020, maintient son AG et le dividende Reuters • 26/03/2020 à 07:59









26 mars (Reuters) - * SUEZ ANNONCE SUSPENDRE SES OBJECTIFS 2020 EN RAISON DES INCERTITUDES LIÉES AU CORONAVIRUS * SUEZ MAINTIENT SON AG LE 12 MAI PROCHAIN QUI SERA UNIQUEMENT RETRANSMISE EN VIDEOCONFERENCE ET MAINTIENT SA PROPOSITION DE DIVIDENDE 2019 DE 0,65 € PAR ACTION * SUEZ SE DIT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE SIGNIFICATIVEMENT IMPACTÉ EN 2020 PAR LES CONSÉQUENCES DU CONFINEMENT DE LA POPULATION (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.39%