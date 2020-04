Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez-Le conseil propose de réduire le dividende à €0,45 Reuters • 09/04/2020 à 18:04









PARIS, 9 avril (Reuters) - Suez SA SEVI.PA annonce jeudi dans un communiqué: * QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSE DE RÉDUIRE LE DIVIDENDE 2019 DE 0,65 EURO À 0,45 EURO PAR ACTION. Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +2.88%