Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez et Vauban IP investiront 1 milliard d'euros en France Reuters • 21/09/2020 à 18:50









21 septembre (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * SUEZ ET VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS INTENSIFIENT LEUR PARTENARIAT POUR INVESTIR UN MILLIARD D'EUROS EN FRANCE * PREMIÈRE ANNONCE EN JUILLET DERNIER SUR LA CRÉATION DE SUEZ INVESTISSEMENT LOCAL, AVEC L'OBJECTIF INITIAL DE FINANCER 500 MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS EN FRANCE D'ICI 2025 * VAUBAN IP ET SUEZ ENTENDENT RENFORCER CE PARTENARIAT AFIN DE RÉPONDRE DE FAÇON ENCORE PLUS AMBITIEUSE AUX BESOINS D'INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DES DÉCHETS * SIGNATURE PROCHAINE D'UN PREMIER PROJET DE PRODUCTION ET DE RECYCLAGE CIRCULAIRE DE CHALEUR ISSUE DE COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION, BIOSYNERGY 76 * ÉLABORATION ET REMISE D'UNE OFFRE À NICE, PORTANT SUR LA MODERNISATION ET L'EXPLOITATION EN CONCESSION D'UNE UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS ET D'UN CENTRE DE TRI ADJACENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +1.30%