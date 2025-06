Suez: contrat de PPA signé avec Bouygues Telecom information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - Suez annonce la signature d'un contrat de Power Purchase Agreement (PPA) de 15 ans avec Bouygues Telecom, pour lui fournir près de 53 GWh/an d'électricité renouvelable, produite à partir de la valorisation de déchets ménagers, à compter du 1er janvier 2027.



Les revenus issus de la vente d'énergie seront investis par Suez dans la modernisation des unités de valorisation énergétique (UVE) afin d'améliorer la performance énergétique et environnementale des installations.



'La valorisation énergétique des déchets est un pilier de la stratégie du groupe pour accompagner la transition énergétique de ses clients, collectivités et industriels', explique David Lamy, son directeur général des activités recyclage et valorisation en France.





