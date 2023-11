Suède: la grève chez Tesla illustre un choc des cultures, selon une dirigeante syndicale

La grève en cours en Suède chez le géant automobile américain Tesla, qui refuse de signer une convention collective sur les salaires, illustre un choc entre les cultures suédoise et américaine, estime jeudi la dirigeante du syndicat à l'origine du mouvement.

La grève a concerné initialement 130 mécaniciens de Tesla dans dix ateliers à travers la Suède, à partir du 27 octobre, avant de devenir un conflit opposant les syndicats de plusieurs secteurs au constructeur de véhicules électriques.

Le mouvement a été lancé par le syndicat de la métallurgie IF Metall puis neuf autres syndicats ont annoncé des "mesures de solidarité", dont les dockers et les salariés du secteur postal.

Le conflit a trouvé son origine dans l'échec des négociations en vue de parvenir à l'adhésion à une convention collective sur les salaires, selon Marie Nilsson, président d'IF Metall.

"Nous avons essayé de négocier avec eux pendant plusieurs années pour parvenir à une convention collective mais ils ont refusé", a-t-elle dit à l'AFP.

Négociées secteur par secteur, les conventions collectives constituent la base du modèle de marché du travail suédois. Elles couvrent près de 90% de l'ensemble des salariés suédois et leur garantissent des minimas salariaux et des conditions de travail.

Bien qu'ils soient syndiqués, les ouvriers de Tesla ne bénéficient pas des conventions collectives sectorielles car leur entreprise n'a pas signé celle qui régit leur secteur.

Le patron de Tesla, Elon Musk, a toujours rejeté les appels à la syndicalisation parmi ses 127.000 employés dans le monde.

"Je pense qu'il s'agit d'une sorte de choc entre la culture suédoise ou européenne et la façon américaine de faire des affaires", a déclaré Mme Nilsson.

Les employés du secteur postal ont rejoint le mouvement le 20 novembre, refusant de livrer courriers et colis dans les ateliers et bureaux de Tesla.

Les plaques d'immatriculation étant uniquement livrées par courrier, ce blocus pourrait potentiellement empêcher les nouvelles Tesla de circuler, une hypothèse que Musk a jugée "insensée".

Tesla a engagé des poursuites contre l'Agence suédoise des transports et contre le groupe postal Postnord, détenu par les Etats suédois et danois, pour les obliger à lui transmettre les plaques d'immatriculation et le courrier.

L'Agence des transports a indiqué lundi qu'une décision de justice provisoire le mettait en demeure de laisser Tesla récupérer directement ses plaques auprès du fabricant de ces plaques.