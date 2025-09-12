 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sudhakar Sivaji deviendra CEO d'Aperam début 2026
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 09:35

(Zonebourse.com) - Aperam annonce que son directeur financier (CFO) Sudhakar Sivaji deviendra directeur général (CEO) à compter du 1er janvier 2026, succédant alors à Timoteo Di Maulo, qui prendra alors sa retraite après avoir dirigé le sidérurgiste depuis 2015.

Tim Di Maulo restera néanmoins étroitement impliqué en tant que membre du conseil d'administration et conseiller stratégique en matière d'affaires publiques pour l'Europe. Cette nomination sera soumise lors de la prochaine AG annuelle.

CFO d'Aperam depuis 2020, Sudhakar Sivaji apportera près de 25 ans d'expérience dans les industries de l'acier, des alliages et de l'aérospatiale, acquises chez Honeywell Aerospace, puis au sein des activités Steel and Material Services de thyssenkrupp.

Dans le cadre de la nouvelle équipe de direction d'Aperam, qui sera en place à partir du 1er octobre 2025, Nicolas Changeur, actuellement CEO des services et solutions et directeur marketing d'Aperam Stainless Europe, deviendra le nouveau CFO d'Aperam.

