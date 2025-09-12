Sudhakar Sivaji deviendra CEO d'Aperam début 2026
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 09:35
Tim Di Maulo restera néanmoins étroitement impliqué en tant que membre du conseil d'administration et conseiller stratégique en matière d'affaires publiques pour l'Europe. Cette nomination sera soumise lors de la prochaine AG annuelle.
CFO d'Aperam depuis 2020, Sudhakar Sivaji apportera près de 25 ans d'expérience dans les industries de l'acier, des alliages et de l'aérospatiale, acquises chez Honeywell Aerospace, puis au sein des activités Steel and Material Services de thyssenkrupp.
Dans le cadre de la nouvelle équipe de direction d'Aperam, qui sera en place à partir du 1er octobre 2025, Nicolas Changeur, actuellement CEO des services et solutions et directeur marketing d'Aperam Stainless Europe, deviendra le nouveau CFO d'Aperam.
Valeurs associées
|27,0000 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
A lire aussi
-
Les autorités indonésiennes ont pris le contrôle d'une partie de la plus grande mine de nickel au monde, en partie détenue de façon indirecte par le groupe minier français Eramet, en raison de l'absence de permis forestier, a déclaré un responsable indonésien. ... Lire la suite
-
Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC. "Avec cette opération, CMA ... Lire la suite
-
Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d'en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. ... Lire la suite
-
L'inflation en Allemagne a bien augmenté en août pour la première fois de l'année, à 2,2% selon des chiffres définitifs publiés vendredi, le lendemain d'une réunion monétaire de la BCE qui a de nouveau maintenu ses taux inchangés. Le rythme de la hausse des prix ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer