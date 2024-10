Succès du maintien de la certification ISO 13485 en 2024 renforçant la position d'Ikonisys sur son marché et son potentiel de croissance

Paris, France – le 3 octobre 2024 – 18h00 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd’hui le maintien de sa certification ISO 13485. Cette référence renforce le système de gestion de la qualité (QMS, Quality Management System en anglais) de la Société et renforce son avantage concurrentiel sur les marchés à l’échelle mondiale, suscitant la confiance dans son excellence opérationnelle et dans son potentiel de croissance future.



La norme ISO 13485 est une référence mondialement reconnue pour les systèmes de gestion de la qualité dans l'industrie des dispositifs médicaux, garantissant que les produits répondent aux exigences des clients et de la réglementation tout au long de leur cycle de vie.