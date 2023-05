Succès de l’offre publique d’achat initiée par Guerbet visant les actions Intrasense

Réouverture de l’Offre pour une durée minimale de 10 jours de négociation



Montpellier, France, le 22 mai 2023 à 18H00 heures CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale (« Intrasense » ou la « Société ») annonce les résultats de l’offre publique d’achat (l’ « Offre ») initiée par Guerbet (FR0000032526 - GBT) sur les actions Intrasense et publiés par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).



A l’ouverture de l’Offre, Guerbet détenait 25.049.230 actions de la Société, représentant 48,34% du capital et 48,03% des droits de vote de la Société.



A la suite de la clôture de l’Offre qui s’est déroulée du 6 avril 2023 au 15 mai 2023 inclus, 3.567.958 actions Intrasense ont été apportées, permettant à Guerbet de détenir 28.617.188 actions Intrasense représentant 55,22% du capital et 54,87% des droits de vote de la Société*.



L’avis de résultat publié aujourd’hui par l’AMF est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).



Le règlement-livraison de l’Offre interviendra le 24 mai 2023.



* Sur la base d’un capital social composé de de 51.823.431 actions représentant 52.156.898 droits de vote.



Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu