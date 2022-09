Succès de l'Offre Publique d'Achat amicale initiée par KKR sur Albioma

KKR détient désormais 92,19% du capital d’Albioma



Albioma et KKR annoncent les résultats de l’Offre Publique d’Achat amicale sur l’ensemble des titres d’Albioma (l’« Offre ») publiés par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») à la suite de la clôture de l'Offre rouverte le 9 septembre 2022.



A la suite de la clôture de l’Offre rouverte initiée par KKR, 2.536.724 actions et 223 BSAAR ont été apportés. Au règlement-livraison de la réouverture de l’Offre, prévu le 26 septembre 2022, KKR détiendra au total 29.887.142 actions, représentant 92,19% du capital et des droits de vote d’Albioma, et 551.428 BSAAR, soit 99,99% des BSAAR en circulation.



Conformément à son intention exprimée dans la note d’information relative à l’Offre, KKR va demander à l’AMF la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire visant les actions et les BSAAR d’Albioma aux mêmes prix que ceux de l’Offre, soit 50 euros par action et 29,10 euros par BSAAR



Les cours de bourse des actions et BSAAR d’Albioma sont suspendus depuis le 14 septembre 2022.



La note d’information, la note en réponse, ainsi que l’avis de résultat de l’Offre publié ce jour par l’AMF sont disponibles sur les sites internet d’Albioma (www.albioma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).