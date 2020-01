Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Succès de l'offre de Capgemini sur Altran, malgré l'opposition d'Elliott Reuters • 27/01/2020 à 11:02









(Actualisé avec contexte) PARIS, 27 janvier (Reuters) - L'Autorité française des marchés financiers (AMF) a annoncé lundi le succès de l'offre de Capgemini CAPP.PA sur Altran ALTT.PA , à l'origine d'une longue guerre de position avec le fonds activiste américain Elliott ECAL.UL . Capgemini avait relevé mi-janvier de 14 euros à 14,5 euros son offre, qui s'est achevée le 22 janvier dernier. Selon l'AMF, le géant des services informatiques est en mesure de contrôler 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote d'Altran, alors que le groupe avait conditionné le maintien de son offre à l'obtention de plus de 50% du capital ou des droits de vote. Elliott, qui contrôlait mi-janvier près de 15,5% du capital et des droits de vote d'Altran, avait indiqué qu'il n'apporterait pas ses titres à l'offre, jugeant le prix toujours insuffisant. Le rachat d'Altran par Capgemini doit donner naissance à un acteur mondial de la transformation numérique des entreprises industrielles, fort d'un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros et d'un effectif de plus de 250.000 personnes. A 11h00, le titre Altran gagne 1,5% à 14,72 euros, valorisant la société à quelque 3,8 milliards d'euros. (Simon Carraud et Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris +1.45% CAPGEMINI Euronext Paris -1.72%