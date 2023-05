Succès de l’augmentation de capital de Biophytis avec 2,3 millions d’euros levés

• Succès du placement auprès des investisseurs professionnels, soutiens historiques de la Société, pour un montant de 1,9 M€.

• Forte participation des particuliers via la plateforme PrimaryBid avec une offre allouée à 0,4 M€ .

• Fonds levés destinés à financer les demandes d’Autorisation de Mise le Marché (AMM) de Sarconeos (BIO101) pour le traitement des formes sévères de COVID-19.



Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 11 mai 2023 – 8h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19 annonce aujourd'hui le succès de sa levée de fonds pour un montant total de 2,3 M€ par voie d'augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une part d'investisseurs professionnels à hauteur de 1,9 M€, et d’autre part des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid à hauteur de 0,4 M€.